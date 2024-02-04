انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.. أهمهم ليفربول أمام أرسنال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد جدول مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 والقنوات الناقلة من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع المشاهدين، وفيها الكثير من المسابقات بملاعب العالم، ومن أهمها قمة أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، وأيضاً يبث ديربي مدريد أمام الريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني، وديربي إيطاليا بين كلاً من انتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

مباريات اليوم الأحد

ويريد كل عشاق الكرة سواء العربية أو العالمية عن مباريات اليوم الأحد، حيث أنه يوجد الكثير من اللقاءات والمواجهات الهامة في كل البطولات ويقابل ليفربول نظيره أرسنال في القمة الخاصة بالدوري الإنجليزي، وغيرها الكثير من اللقاءات الهامة التي يريد أن يتابعها الجميع على مدار اليوم.

جدول مباريات اليوم

وأما عن جدول مباريات اليوم فهو يضم ديربي مدريد اليوم ويلعب فيه كلاً من ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في إيطاليا، ويوجد أيضاً قمة الدوري الذي تكون بين كلاً من انتر ميلان ويوفنتوس، وأما عن فريق اتحاد جدة أمام الفيصلي فهو يكون في كأس خادم الحرمين الشريفين.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث × نوتينجهام فورست– 4 عصرا

تشيلسي ×وولفرهامبتون– 4 عصرا – beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد– 4 عصرا-beIN Sports HD 1

أرسنال× ليفربول– 6:30 مساء –beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فياريال × قاديش – 3 عصرا

أوساسونا× سيلتا فيجو– 5:15 مساء

ريال بيتيس× خيتافي – 7:30 مساء

ريال مدريد × أتليتكو مدريد – 10 مساء –beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينيو × ساليرنيتانا – 1:30 ظهرا

نابولي × هيلاس فيرونا – 4 مساء

أتلاتنا × لاتسيو – 7 مساء

انتر ميلان × يوفنتوس – 9:45 مساء-beIN Sports 2 FR

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولسفبورج× هوفنهايم– 4:30 مساء

لايبزيج × يونيون برلين – 4:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ×لوهافر – 2 ظهرا

ليل × كليرمون فوت 63 – 4 عصرا

ليون × مارسيليا – 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

بينديك سبور ×أضنة ديمرسبور – 12:30 ظهرا

قاسم باشا × ألانيا سبور– 3 عصرا

بشتكاش × طرابزون سبور – 6 مساء

مواعيد مباريات كأس السعودية