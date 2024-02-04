انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم.. هل يخوض محمد صلاح اللقاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على أرضية ستاد “الإمارات” في العاصمة الإنجليزية لندن، تقام اليوم مباراة ليفربول وآرسنال ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024.

ليفربول يأتي في صدارة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 51 نقطة بعد خوضه 22 مباراة، فاز الفريق في 15 مباراة وتعادل في 6 وتلقى خسارة وحيدة.

بينما فريق آرسنال يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة، من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 والخسارة في مثلهم.

وكانت مباراة ليفربول وآرسنال في الدور الأول من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابياً بهدفي لهدف.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

اللقاء المرتقب بين الريدز والجانرز سيقام اليوم الأحد 4 فبراير 2024، وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم

المباراة منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وآرسنال اليوم

محمد صلاح لم يتعافى بعد من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، لذلك لن يمكنه المشاركة في اللقاء.

وبدأ الملك المصري تدريبات علاجية واستشفائية وكذلك الجري حول الملعب، لكنه لم يخض التدريبات الجماعية مع فريقه لعدم الجاهزية الطبية.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – كوناتي، فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز – ماك أليستر – إليوت.

خط الهجوم: ديوجو جوتا – جاكبو- لويس دياز.

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة اليوم