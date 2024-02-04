انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم.. هل يخوض محمد صلاح اللقاء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - على أرضية ستاد “الإمارات” في العاصمة الإنجليزية لندن، تقام اليوم مباراة ليفربول وآرسنال ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024.
- ليفربول يأتي في صدارة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 51 نقطة بعد خوضه 22 مباراة، فاز الفريق في 15 مباراة وتعادل في 6 وتلقى خسارة وحيدة.
- بينما فريق آرسنال يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة، من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 والخسارة في مثلهم.
- وكانت مباراة ليفربول وآرسنال في الدور الأول من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابياً بهدفي لهدف.
موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي
- اللقاء المرتقب بين الريدز والجانرز سيقام اليوم الأحد 4 فبراير 2024، وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم
- المباراة منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس.
موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وآرسنال اليوم
- محمد صلاح لم يتعافى بعد من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، لذلك لن يمكنه المشاركة في اللقاء.
- وبدأ الملك المصري تدريبات علاجية واستشفائية وكذلك الجري حول الملعب، لكنه لم يخض التدريبات الجماعية مع فريقه لعدم الجاهزية الطبية.
تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة اليوم
- حراسة المرمى: أليسون بيكر.
- خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – كوناتي، فان دايك – روبرتسون.
- خط الوسط: كورتيس جونز – ماك أليستر – إليوت.
- خط الهجوم: ديوجو جوتا – جاكبو- لويس دياز.
تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة اليوم
- حراسة المرمى: رايا.
- خط الدفاع: بن وايت، ساليبا – جابرييل – زينشينكو.
- خط الوسط: أوديجارد – ديكلان رايس – كاي هافيرتز.
- خط الهجوم: بوكايو ساكا – جيسوس -مارتينيلي.