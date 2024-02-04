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رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا 2023 بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور نصف نهائي في البطولة المقامة حاليًا في كوت ديفوار 2023 بعد انتهاء مباريات الربع النهائي على مدار يومي الجمعة والسبت.

جدول مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا 2023

تقام مباريات النصف نهائي في يوم واحد وهو يوم الأربعاء القادم 7 فبراير 2024 :

منتخب نيجيريا × منتخب جنوب إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب السلام بـ بواكيه.

منتخب كوت ديفوار × منتخب الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الحسن واتارا بـ أبيدجان.

ويتأهل الفائزان للنهائي الذي سيقام يوم 11 فبراير الجاري ، بينما سيخوض الخاسرين مباراة تحديد المركز الثالث يوم 10 فبراير.

المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

-منتخب نيجيريا

-منتخب الكونغو الديمقراطية

-منتخب كوت ديفوار

-منتخب جنوب إفريقيا

ملخص مباراة مالي وكوت ديفوار

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا مثيرًا وقاتلًا على حساب منتخب مالي بثنائية مقابل هدف، حيث تقدم المنتخب المالي بهدف في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب نيني دور جيليس، ثم تعادل منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 89 عن طريق سيمون أدينجرا، قبل أن يسجل عمر دياكيتيه هدف قاتل في الدقيقة 121.

ملخص مباراة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر

انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين؛ ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح منتخب البافانا بافانا.

ملخص مباراة نيجيريا وأنجولا

وقد حسم منتخب نيجيريا تأهله يوم الجمعة الماضية، بانتصاره بهدف نظيف على حساب منتخب أنجولا عن طريق أديمولا لوكمان.

ملخص مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا