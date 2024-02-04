نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا ومواعيد المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار، بتأهل أربعة منتخبات إلى دور قبل النهائي من المسابقة السالف ذكرها، ونوفر لكم " دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية المنتخبات المتأهلة إلى مواعيد دور نصف النهائي للبطولة الأفريقية ومواعيد المباريات.

المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

تمكن منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم من التأهل إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما تخطى عقبة نظيره منتخب انجولا بنتيجة هدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمعهما مساء أول أمس الجمعة في دور الثمانية.

واستطاع منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم، التأهل إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، عقب الفوز على غينيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتأهل منتخب كوت ديفوار "صاحب الضيافة" إلى المربع الذهبي لبطولة كأس أمم إفريقيا، عقب الفوز على مالي في الوقت الإضافي من المباراة بنتيجة 2-1، وذلك بعد إنتهاء اللقاء في وقته الأصلي بنتيجة هدف لمثله.

وصعد منتخب جنوب إفريقيا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، بعد الفوز أمام الرأس الأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بينهما، في اللقاء الذي أقيم أمس السبت ضمن منافسات دور الثمانية.



مواعيد مواجهات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

نيجيريا ضد جنوب إفريقيا: الأربعاء 7 فبراير 2024، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية: الأربعاء 7 فبراير 2024، تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباريات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

تنقل مبارايات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مواجهات المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Write to دوت الخليج الرياضي

