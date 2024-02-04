«تعرف على»مواعيد مباريات دور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا والمنتخبات المتأهلة

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أحمد جودة - القاهرة - نوفر لكم دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا والمنتخبات المتأهلة، حيث اكتمل عدد المقاعد الأربعة المتأهلين إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية.

المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي لبطولة كأس آسيا

صعد منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا، بعد الفوز أمام طاجيكستان بنتيجة هدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الجمعة الماضي ضمن مباريات دور الثمانية.



وتأهل منتخب إيران إلى المربع الذهبي من بطولة كأس آسيا، عقب الفوز المثير أمام اليابان بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس السبت.

واستطاع منتخب كوريا الجنوبية، التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس آسيا، عقب الفوز على أستراليا بنتيجة هدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دور الثمانية.

ونجح منتخب قطر في التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا، بعد الفوز الصعب أمام أوزبكستان بتاريخ 3-2 بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس السبت على أرضية ستاد البيت.



مواعيد مباريات دور نصف النهائي لكأس آسيا

الأردن ضد كوريا الجنوبية: 6 فبراير 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قطر ضد إيران: 7 فبراير 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمواجهات نصف نهائي كأس آسيا

تنقل مواجهات دور نصف نهائي كأس آسيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

