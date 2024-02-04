نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الآن HD دون اشتراك.. مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بكأس الملك السعودي 2024 | كورة لايف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن HD دون اشتراك.. مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بكأس الملك السعودي 2024 | كورة لايف

مباشر الآن HD دون اشتراك.. مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بكأس الملك السعودي 2024 | كورة لايف..تُقام يوم الأحد 4 فبراير/شباط 2024، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، إحدى أهم مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي، حيث يلتقي الاتحاد مع الفيصلي في صراعٍ على حجز مكانٍ في نصف النهائي.

يسعى الاتحاد لتعديل مساره هذا الموسم من خلال التقدم في مسابقة الكأس، خاصة بعد تراجعه في الدوري السعودي واحتلاله المركز السابع.

أما الفيصلي، فيطمح لمواصلة انتصاراته وتحقيق مفاجأة جديدة، بعد وصوله إلى ربع النهائي بفوزه على النجمة والطائي.

في هذه السطور، نتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الألكترونية موعد المباراة والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن هذه المواجهة الحاسمة.

مباشر الآن HD دون اشتراك.. مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بكأس الملك السعودي 2024 | كورة لايف

مباراة نارية في كأس الملك السعودي.. الاتحاد يواجه الفيصلي في صراع على التأهل

وتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي بعد رحلة صعبة، حيث تعادل مع فريق الخلود في دور الـ32 قبل أن يفوز بركلات الترجيح، ثم حقق انتصارًا سهلًا على الفيحاء في دور الـ16 بنتيجة 3-0. أما الفيصلي، فقد وصل إلى هذا الدور بعد فوزه على النجمة بنتيجة 3-0 في دور الـ16، بعدما تغلب على الطائي في دور الـ32 بثنائية نظيفة.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية للاتحاد للعودة إلى سكة الانتصارات وتحسين مركزه في الدوري السعودي، بينما يسعى الفيصلي لمواصلة مفاجآته وإثبات قدرته على المنافسة على لقب كأس الملك.

موعد مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك السعودي 2023-2024



ستقام مباراة الفيصلي والاتحاد يوم الأحد 4 فبراير/شباط 2024 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والربع بتوقيت مصر.



القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك السعودي 2023-2024

تُعدّ شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لمباريات كأس الملك السعودي، ولذلك ستُذاع مباراة الفيصلي والاتحاد على شاشتها.

القنوات الناقلة:

SSC Sport HD1

SSC Sport SD1

مباشر الآن HD دون اشتراك.. مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بكأس الملك السعودي 2024 | كورة لايف

جدول ترددات قنوات SSC

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب SSC Sport HD1 عربسات بدر 5 11996 27500 أفقي SSC Sport SD1 عربسات بدر 5 11996 27500 أفقي

قد تختلف الترددات حسب موقعك الجغرافي.

تأكد من تحديث القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك قبل موعد المباراة.

طرق أخرى لمتابعة المباراة:

تطبيق شاهد: يمكنك متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد من خلال اشتراك مدفوع.

معلق مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك السعودي 2023-2024



فارس عوض هو المعلق الرياضي المعروف الذي سيُعلق على مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك السعودي 2023-2024 على القناة الصوتية الأولى لقنوات SSC السعودية.

يُعدّ فارس عوض أحد أشهر المعلقين الرياضيين العرب، وله خبرة واسعة في التعليق على مختلف المباريات والبطولات الرياضية، بما في ذلك كأس العالم وكأس الأمم العربية وكأس آسيا.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الفيصلي في كأس الملك السعودي 2023-24





من المقرر أن يعتمد المدرب مارسيلو جاياردو، على التشكيل التالي:-



عبد الله المعيوف

فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي

نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي

عبد الإله العامري، مروان الصحفي (أحمد الغامدي)

عبد الرزاق حمد الله

