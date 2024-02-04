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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن تدريب منتخب مصر بعد الخروج من أمم إفريقيا.

آخر تطورات رحيل روي فيتوريا عن منتخب مصر

وخرج المنتخب الوطني من كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور الستة عشر.

وقال شوبير في تصريحات له:" مجلس إدارة اتحاد الكرة سوف يتسلم اليوم تقريرا فنيا من فيتوريا، وتقريرا إداريا من محمد غرابة، وتقريرا طبيا من محمد أبو العلا، وتقريرا من رئيس البعثة حازم إمام وخالد الدرندلى".

وأكد:" أتمنى ألا نفاجأ بقرار تأجيل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب أى ظرف طارئ، سيتم إجراء تصويت بعد فحص كافة التقارير، وذلك لحسم مصير استمرار فيتوريا مع المنتخب من عدمه".

وواصل:" لا تزال هناك أصوات داعمة فى مجلس الجبلاية لاستمرار فيتوريا، ولو كنت عضوًا بالمجلس حاليًا كنت سوف أمتنع عن التصويت لأنها محصلة بعضها، ولو استقروا على رحيل فيتوريا سيتم تفويض حازم إمام للتفاوض مع المدرب البرتغالى بشأن الشرط الجزائى".

وأتم: "لو تم الاستقرار على بقاء فيتوريا سيتم التفاوض معه على تخفيض راتبه وتغيير مساعديه الأجانب واستبدالهم بمصريين".

