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أحمد جودة - القاهرة - يدرس عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش نادي المصري بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

عبد الحميد بسيوني يدرس المصري بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في كأس رابطة

ويأتي ذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي المصري قبل مواجهة طلائع الجيش والمصري في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

يواصل نادي طلائع الجيش تدريباته مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضه العسكري استعدادًا لمواجهة المصري في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وحقق طلائع الجيش الفوز على الجونة بركلات الترجيح ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

موعد مباراه طلائع الجيش والمصري في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء القادم على ستاد برج العرب.