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أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية أن فريق الكرة الأول بنادي برشلونة يجهز ملفًا من أجل تقديمه للجنة المسابقات الاسبانية خلال الفترة القادمة للاستئناف ضد طرد مهاجمه البرازيلي فيتور روكي.

برشلونة يستأنف ضد طرد روكي

وكان روكي قد سجل هدفًا وحصل على بطاقتين صفراوين في مباراة يوم أمس السبت الماضي، خلال فوز فريقه على ديبورتيفو ألافيس 3-1 في الجولة 23 من الليجا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الطرد الذي تعرض له روكي كان "غير عادل"، ونتيجة لـ "مسرحية بشعة" حيث لم تلمس ساق اللاعب رافا مارين من فريق ألافيس.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة سيقدم صورًا واضحة للعبة خلال استئنافه على البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها روكي.

وبينت الصحيفة أن الحكم مارتينيز مونويرا كان يجب أن يتدخل مبكرًا في اللعبة، وأشارت إلى خطأ واضح على بيدري لم يتم احتسابه، مما دفع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز للشكوى.