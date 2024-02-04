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أحمد جودة - القاهرة - قام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، بتوجيه رسالة هامة، مُشيرًا من خلالها على أنه يجب أن لا تكون غير نفسك فقط.

"ما تفصلش نفسك على مقاس حد".. محمد صلاح يوجه رسالة شديدة اللهجة

ونشر صلاح عبر قصة قصيرة خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" جزء من كتاب الأتي: "رابعًا.. ودي أهم واحدة.. كن نفسك.. ماتكونش زي ما أي حد عاوز.. ماتشجنش نفسك في آراء الآخرين".

وأكمل: "ما تفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوز ٣٧ واللي عاوزك ٣٩ واللي عاوزك ٤٢.. ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية".

واختتم: "ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه، أو مشروعه الاستثماري الخاص.. ما تسمحش لأي حد يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط.. انت نفسك.. نفسك وبس".

ويذكر أن فريق ليفربول يحل ضيفا على نظيره آرسنال، في ملعب “الإمارات” اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف محمد صلاح من مباراة اليوم الأحد

ويفتقد ليفربول خدمات النجم محمد صلاح، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر أمام غانا في مباريات كأس أمم إفريقيا 2023.