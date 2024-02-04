انت الأن تتابع خبر النشامى يتلقون عروضًا للإحتراف بعد تألقهم في كأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف تقرير لوكالى الأنباء الأردنية "بترا"، عن تلقي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، عروضًا كبيرة للاحتراف بعد النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

ووصل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا في انجاز تاريخي غير مسبوق بانتظار ملاقاة منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

وأسهم الأداء الجيد للاعبي المنتخب الوطني في جذب اهتمام الأندية الخليجية التي سارعت للتعاقد مع اللاعبين او تقديم عروض رسميه لهم.

وشهدت الايام القليلة الماضية، تعاقد نادي معيذر القطري مع مدافع المنتخب الوطني يزن العرب، كما تعاقد نادي الخور القطري مع مهاجم المنتخب علي علوان، كما وقع اللاعب محمد أبو حشيش على كشوفات نادي نفط الوسط العراقي.

كما تلقى لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان، عرضا للاحتراف في فريق القادسية الكويتي، بانتظار مزيد من العروض للاعبين الآخرين.

ويؤكد مكتب السلطان للتعاقدات، أن التألق الأردني في كأس آسيا سلط الضوء على اللاعب الأردني الذي بات تحت انظار الأندية، ولاسيما الخليجية.

كما أكد مختصون يتواجدون في الدوحة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في قطر ضمن وفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني لكأس آسيا ان أسهم اللاعب الأردني ارتفعت بشكل لافت بعد الإنجاز الآسيوي، معتبرين ان نجوم منتخب النشامى يستحقون اللعب في أفضل الأندية .