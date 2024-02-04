انت الأن تتابع خبر انتهاء مباراة جيرونا وسوسيداد بالتعادل السلبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت المباراة التي جمعت فريق جيرونا مع ضيفه ريال سوسيداد، السبت، بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ولم ينجح الفريقان في هز الشباك طوال 90 دقيقة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بالتعادل السلبي واقتسام النقاط بين الفريقين.



ورفع جيرونا رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتصدر، والذي يواجه أتلتيكو مدريد في وقت لاحق الأحد.



على الجانب الآخر، رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس .