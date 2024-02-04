انت الأن تتابع خبر أبو ليلى ونصيب:الفوز على كوريا ولن نخيّب ظن الجماهير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد حارس المنتخب الوطني لكرة القدم، يزيد أبو ليلى، ومدافع المنتخب، عبد الله نصيب، أن منتخب “النشامى لن يخيب ظن الجماهير الأردنية، وسيحاول الظفر ببطاقة العبور على حساب المنتخب الكوري والوعد بإذن الله في ملعب لوسيل المونديالي.



وعبر اللاعبان عن فخرهما الكبير عقب الفوز والتأهل التاريخي الذي حققه النشامى على حساب منتخب طاجكستان والعبور للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، وأكدا فخرهما بهذا الإنجاز وكتابة التاريخ بالمحفل القاري.



وقالا إنهما يشعران بسعادة غامرة بعد أن نجح النشامى في إدخال الفرحة والسعادة على قلوب الجماهير الأردنية والعربية التي ساندت المنتخب في البطولة.



وأوضح أبو ليلى ونصيب في تصريحات للإعلام الرياضي القطري اليوم الأحد، أن الضغوطات والانتقادات التي عشناها قبل البطولة عادت بالإيجاب علينا في كأس آسيا، مؤكدا أن الوصول للمربع الذهبي كان حلما كبيرا للجماهير الأردنية والحمد لله انه تحقق أخيرا.



وعن مواجهة كوريا الجنوبية بالنصف النهائي، قال اللاعبان، إننا نحترم الشمشون الكوري ولكننا لا نخشاه وقد وواجهناه في الدور الأول ونعرف طريقة لعبه.



وعن طموحاتهما في البطولة، لفتا الى أن طموحنا لن يتوقف في دور الأربعة وهدفنا المقبل هو النهائي الكبير، وعن الرسالة والوعد الذي يقدمانه لجماهير النشامى، أكد أبو ليلى ونصيب أن الوعد في ملعب لوسيل المونديالي الذي سيحتضن المباراة النهائية بإذن الله.



وقال أبو ليلى إن طموحنا يزداد يوما بعد يوم ومن لقاء لآخر وسقف أهدافنا أصبح كبيرا، لأننا نؤمن بقدراتنا وثقتنا في أنفسنا على تقديم الأفضل ومواصلة المشوار الآسيوي، نعرف ان المهمة لن تكون سهلة والمربع الذهبي ستكون مواجهاته أقوى وأصعب لأنها تجمع بين أفضل 4 منتخبات تمكنت من الوصول لهذا الدور بالمحطة الأخيرة للبطولة الآسيوية.



وأشار إلى أن المنتخب الكوري الجنوبي يعد واحدا من أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية ومرشحا للفوز باللقب، وسبق وأن واجهناه في الدور الاول بمجموعتنا وقدمنا مباراة كبيرة أمامه، وكنا متقدمين في النتيجة قبل أن يعدل الشمشون الكوري الكفة في آخر دقيقة من اللقاء، لهذا نحن نحترم خصمنا ولكن لا نخشاه لأننا قادرون على تقديم الكثير في مباراة الدور نصف النهائي التي لا تخضع لأي حسابات أو ترشيحات وتوقعات.



وبين أبو ليلى، أننا لم ندخل مرشحين للمربع الذهبي، وكانت هناك انتقادات وضغوطات كثيرة لطريقة واسلوب لعب المنتخب، نعم لم نكن جيدين وخسرنا المواجهات الودية وتنبأ الجميع بمغادرة المنتخب للبطولة في الأدوار الاولى، لكن هذه الضغوطات عادت بالإيجاب على المنتخب الأردني الذي عرف كيف يفجر لاعبوه إمكانياتهم بقيادة المدرب عموتة والحمد لله اننا وصلنا لهذا الدور.



وأكد أننا سندخل مباراة كوريا بهدف واحد وهو تحقيق الفوز والعبور للدور النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، لأنه لم يتبق عن الحلم سوى خطوة واحدة، هدفنا هو الوصول للمباراة النهائية، وسنحاول تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز والتأهل الذي هو هدف النشامى لإسعاد الجماهير العريضة التي تشجعنا وتساندنا في كل مباراة.



وشدد أبو ليلى على أن من حق الجماهير الأردنية أن يحلموا بوصول منتخبهم إلى النهائي بما اننا في الدور نصف النهائي، حيث بقيت خطوة واحدة من أجل الوصول للدور النهائي الذي يعتبر بمثابة حلم نسعى لتحقيقه كلاعبين وجماهير، بعدما كسرنا الحاجز ووصلنا لدور الأربعة الكبار، إننا نعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا ويجب التحضير الجيد والاستعداد للقاء الشمشون الكوري في الدور نصف النهائي من أجل كتابة تاريخ جديد للكرة الأردنية.



من جانبه، أكد صخرة دفاع المنتخب الأردني، نصيب، أن لاعبي المنتخب سيبذلون قصارى جهودهم من أجل التواجد في المباراة النهائية على استاد لوسيل المونديالي والمنافسة على اللقب القاري بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصلوا عليها بالتواجد في نصف النهائي، حيث لا يزال لدى اللاعبين الكثير ليقدموه في المباراة المقبلة.



وأعرب نصيب عن سعادته بالمساهمة في تسجيل هدف التأهل لنصف النهائي، مشيدا بالحضور الجماهيري الكبير في المدرجات حيث يتواجد أكثر من 35 ألف مشجع لحضور مباراة النشامى مع كوريا الجنوبية، مبينا أن الجماهير كما دعمتنا سوف نهديها التأهل للمباراة النهائية.



وقال نصيب، سعادتي لا توصف بالإنجاز الذي حققناه، وفخر كبير لنا أن نتواجد في نصف نهائي بطولة كأس آسيا قطر 2023، لإسعاد الشعب الأردني والجماهير العربية، وأن هذه اللحظات كنت أحلم بها منذ الصغر والآن الحلم يتحقق وبالعزيمة والإصرار قادرون على الوصول لأبعد نقطة.



وأضاف أننا لعبنا مباريات قوية في البطولة وحققنا نتائج مميزة، وأعتقد أننا وصلنا للمكان الذي نستحقه، ولا يزال في جعبتنا الكثير، وسنقدم أفضل ما لدينا في نصف النهائي لتحقيق حلم الأردنيين بالتواجد في النهائي وحصد اللقب.



وبشأن أداء النشامى أمام طاجكستان، قال نصيب إن المباراة كانت قوية، لكنا حققنا الهدف منها بالتأهل لنصف النهائي، وهذا الفوز هو جهد كل اللاعبين والجهازين الفني والإداري وأيضا الجماهير التي تساندنا بقوة.



وحول رؤيته لكيفية إيقاف خط الهجوم الكوري، اشار الى أن مباراتنا المقبلة ستكون مختلفة ولن نسمح للكوري بالتسجيل وسيكون تركيزنا عاليا في هذه المباراة، و”الريمونتادا الكورية” لن تتكرر أمامنا مجددا وقادرون على إيقاف خطورتهم ولدى النشامى الكثير ليقدموه في هذه المباراة.