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أحمد جودة - القاهرة - حقق إنتر ميامي انتصاره الأول في جولته العالمية التي يجريها استعدادًا لموسم الدوري الأمريكي الجديد بتغلبه اليوم الأحد على فريق من لاعبي دوري الدرجة الأولى المحلي بهونج كونج بنتيجة 4-1 في مباراة استعراضية لم يشارك فيها نجما الفريق الأمريكي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

إنتر ميامي يحقق انتصاره الأول بجولته العالمية في غياب ميسي وسواريز

أقيمت المباراة في ملعب هونغ كونغ المعروف باسم "سون كو بو" الذي امتلأت مقاعده الـ40 ألفا بالجماهير التي أحبطت لعدم مشاركة ميسي وسواريز اللذين جلسا على مقاعد البدلاء بجانب الإسبانيين جوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس.

وحملت رباعية إنتر ميامي توقيع روبرت تايلور (ق41) ولوسون ساندرلاند (ق50) والإكوادوري ليوناردو كامبانا (ق55) ورايان سيلور (ق85)، فيما أحرز هدف الفريق المحلي الوحيد أنير (ق43).

وانتهت المباراة بإطلاق بعض صافرات الاستهجان من الجماهير المحلية تعبيرًا عن خيبة أملها لعدم رؤية ميسي وسواريز يلعبان.

ويعد هذا أول انتصار لإنتر ميامي في الجولة العالمية الأولى له في تاريخه والتي شهدت تعادله مع منتخب السلفادور وخسارته أمام دالاس الأمريكي والنصر والهلال السعوديين.