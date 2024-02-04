شاهد ركلات الترجيح مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في ربع نهائي أمم إفريقيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب جنوب افريقيا في حسم تذكرة العبور للدور نصف النهائي من بطولة كاس امم افريقيا المقامة في كوت ديفوار بالفوز على منتخب الرأس الاخضر بركلات الجزاء الترجيحية.

ركلات الترجيح مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في ربع نهائي أمم إفريقيا 2023

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الاصلي والوقت الاضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي ركلات المعاناة الترجيحية تمكن ويليامز حارس مرمى صن داونز ومنتخب جنوب افريقيا من التصدي لأربعة ضربات جزاء ليقود ابناء البافانا بافانا للفوز بنتيجة 2-1.

وضرب منتخب جنوب إفريقيا موعدًا مع نظيره النيجيري في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار يوم الأربعاء 7 فبراير الجاري.

فيما يقام نصف النهائي الآخر بين المنتخب الايفواري ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية لمعرفة طرفي المباراة الختامية.