نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مفاجأة في أزمة بنزيما واتحاد جدة وباريس يرفض الاستسلام أمام مبابي وبرشلونة يستأنف ضد طرد روكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 4-2-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

برشلونة يستأنف ضد طرد روكي

أفادت بعض المصادر الصحفية أن فريق الكرة الأول بنادي برشلونة يجهز ملفًا من أجل تقديمه للجنة المسابقات الاسبانية خلال الفترة القادمة للاستئناف ضد طرد مهاجمه البرازيلي فيتور روكي.

وكان روكي قد سجل هدفًا وحصل على بطاقتين صفراوين في مباراة يوم أمس السبت الماضي، خلال فوز فريقه على ديبورتيفو ألافيس 3-1 في الجولة 23 من الليجا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الطرد الذي تعرض له روكي كان "غير عادل"، ونتيجة لـ "مسرحية بشعة" حيث لم تلمس ساق اللاعب رافا مارين من فريق ألافيس.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة سيقدم صورًا واضحة للعبة خلال استئنافه على البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها روكي.

وبينت الصحيفة أن الحكم مارتينيز مونويرا كان يجب أن يتدخل مبكرًا في اللعبة، وأشارت إلى خطأ واضح على بيدري لم يتم احتسابه، مما دفع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز للشكوى.

مفاجأة صادمة وراء أزمة كريم بنزيما واتحاد جدة

لا يزال الغموض يلف علاقة النجم الفرنسي كريم بنزيما بناديه اتحاد جدة خلال الموسم الحالي 2023-2024.

ظهرت رغبة قوية لدى بنزيما في الرحيل عن الاتحاد بعد الخروج المفاجئ من كأس العالم للأندية 2023، وهذا ما تبدته الفترة الأخيرة.

شهدت فترة من التغيب لبنزيما عن تدريبات "العميد"، قبل أن يعود مؤخرًا، في حين ترددت أخبار عن ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين.

في مفاجأة مساء السبت، كشف برنامج "دورينا غير" السعودي عن سبب العلاقة المتوترة بين بنزيما ومدرب الاتحاد.

أوضح البرنامج أن "أزمة بنزيما مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو هي أزمة فنية وليست انضباطية، مما يجعل فرصة رحيله مفتوحة في المستقبل".

وأكد أن "اللاعب الفرنسي ليس من الشخصيات المتصادمة أو المفتعلة للأزمات، ولكنه يعاني من عدم التوافق والتباعد في الرؤى الفنية مع جاياردو".

وتأتي هذه الأزمة ليست الأولى لبنزيما منذ انضمامه إلى الاتحاد، حيث ساهمت في رحيل المدرب السابق نونو سانتو وفقًا لتقارير صحفية متعددة.

وكان "العميد" قد تعاقد مع بنزيما خلال الصيف الماضي، بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد الإسباني استمرت 14 عامًا.

باريس سان جيرمان يرفض الأستسلام بشأن رحيل مبابي لريال مدريد

تظل الجدل مشتعلًا حول الوجهة المقبلة للنجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، حيث تتردد أخبار قوية بأنه قرر وجهته النهائية.

أفادت صحيفة "لوباريزيان" مساء السبت بأن مبابي قد اختار الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لكن مراسل شبكة "سكاي" أوضح أن "العقد بين مبابي وباريس سان جيرمان يفرض على اللاعب إخطار إدارة النادي قبل اتخاذ أي قرار، وحتى الآن لم يتلقَ الفريق الباريسي أي إشارة بشأن رغبة النجم الفرنسي".

وأضاف قائلًا، "يجب على كيليان مبابي أن يخطر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أولًا".

وفي نفس السياق، أكد مراسل شبكة "فرانس إنفو" أن "باريس سان جيرمان لم يتلقَ أي قرار يتعلق بمبابي حتى الآن".

وأكدت شبكة "RMC سبورت" نفس الرأي، مشيرةً إلى أن "ريال مدريد لا يزال ينتظر قرار اللاعب".

وأشارت إلى أنه "في حال اتخاذ مبابي قراره لصالح ريال مدريد، فإن النادي الملكي سيبدأ بتسريع وتيرة المفاوضات لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن".

وختمت "RMC سبورت" تقريرها بالتأكيد على أن إدارة باريس سان جيرمان لا تزال غير مستسلمة، وقدمت عروضًا مغرية لإقناع مبابي بالبقاء في حديقة الأمراء.