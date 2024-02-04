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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماع مساء اليوم بمقر اتحاد الكرة. اجتماع الحسم اليوم في اتحاد الكرة.. رحيل روي فيتوريا من تدريب الفراعنة ويأتي هذا الإجتماع لحسم رحيل روي فيتوريا من تدريب القراعنة والاستعانة بجهاز فني جديد يقود منتخب مصر. يرغب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتوجيه الشكر لروي فيتوريا عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية. وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور 16 عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح. موعد مباراه منتخب مصر القادمة يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.

