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أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولي نادي برشلونة الإسباني مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق بعد رحيل المدرب تشافي هيرنانديز.

برشلونة يحسم مستقبل ليفاندوفسكي بعد رحيل تشافي

وشهد مستوى روبرت ليفاندوفسكي هذا الموسم مع نادي برشلونة في كافة المنافسات تراجع كبير للغاية عما كان عليه في الموسم الماضي.

وبحسب الصحفي ميجيل سانشيز من صحيفة سبورت الكتالونية فإن مسؤولي النادي الكتالوني يرغبون في بقاء روبرت ليفاندوفسكي مع البارسا في الموسم القادم.

وأكد أنه في حالة قرار ليفاندوفسكي الاستمرار مع نادي برشلونة في الموسم القادم فإنه سوف يحصل على راتب يجعله الأعلى أجرا بين لاعبي الفريق.

وذكر سانشيز أن روبرت ليفاندوفسكي يرغب في الاستمرار مع نادي برشلونة ورؤية كيف يسير المشروع الجديد للنادي على الرغم من أنه محبط من أداء البارسا هذا الموسم.

Salah