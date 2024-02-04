نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منهم أندرسون ومساعد كونتي.. كيف اختار الزمالك جوزيه جوميز من بين 10 مدربين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الكواليس الخاصة بالتعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز ليكون المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

كيف اختار الزمالك جوزيه جوميز من بين 10 مدربين؟

وفي تصريحات تلفزيونية قال عمرو ادهم:" مجلس إدارة نادي الزمالك فاضل بين عشرة مدربين من أجل الحصول على الأفضل بينهم.

وأضاف:" الأسماء التي كانت مطروحة تضمنت اندرسون مدرب منتخب السويد السابق ومساعد انطونيو كونتي في يوفنتوس والمنتخب الايطالي المدرب ماسيمو كايريرا".

وأكمل:" تم الاستقرار على جوزيه جوميز وذلك بعد دراسة السيرة الذاتية الناجحة الخاصة به في الفرق التي تولى تدريبها".

وأنهى:" تمسكنا باستمرار معتمد جمال ضمن جهاز الزمالك، ولكنه فضل الرحيل لأنه يريد أن يكون الرجل الأول".

ويستعد الزمالك لخوض بعض المباريات الهامة في البطولات المحلية بجانب استكمال مشواره في الكونفدرالية.