نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه سموحة وديًا قبل مواجهة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة عصر غد، في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خوض مباراة ودية أمام سموحة عصر غد، في إطار التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.

انتظام علي معلول في مران الأهلي

انتظم التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن معلول تعافى كثيرا من أثار نزلة البرد التي أبعدته عن المران الجماعي أمس.

وأوضح أن اللاعب انتظم في فقرات المران الجماعي كاملا اليوم بعد تحسن حالته وتلاشي أعراض نزلة البرد.



