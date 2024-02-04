نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف باريس سان جيرمان من انتقال مبابي لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن موقف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على أنباء انتقاله لاعبة كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

موقف باريس سان جيرمان من انتقال مبابي لريال مدريد

وأكدت الصحيفة لوبارزيان الفرنسية أمس أن مبابي أتخذ قراره النهائي بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت إذاعة RMC الفرنسية أنها تواصلت مع مسؤولي باريس سان جيرمان من أجل معرفة موقفهم من قرار كيليان مبابي إلى ريال مدريد، مشيرة إلى أنهم تفاجئوا من ذلك ولا يعرفون هذا الخبر الا من خلال وسائل الإعلام.

ويستعد كيليان مبابي للانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد في شهر يونيو القادم بعد إنتهاء عقده مع باريس سان جيرمان مثلما أكدت الصحف العالمية.

