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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدولي البلجيكي ناثان آكي مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن الدور الذي يقوم به المدرب الإسباني للفريق بيب جوارديولا مع الفريق الأزرق.

آكي يشيد بأداء جوارديولا مع مانشستر سيتي

وأكد آكي في تصريحات صحفية له لموقع نادي مانشستر سيتي:" عندما تلعب لنادي مثل مانشستر سيتي ومدرب مثل بيب جوارديولا، فإن الضغط موجود دائمًا لتحقيق النجاح".

وتابع:" كل لاعب في غرفة تبديل الملابس، كل مدرب وموظف يريد مواصلة النجاح الذي حققناه مؤخرًا على مدار السنين".

وواصل:" جوعنا للفوز لا يختفي أبدًا، ولهذا السبب نكافح من أجل الفوز بلقبنا الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، سنقاتل حتى النهاية، المدير الفني متطلب، وهذا ما يخرج أفضل ما لدينا، حماسته وتصميمه على الفوز لا هوادة فيه وهذا ما يشاركه فيه الجميع".

وواصل:" التدريب مكثف، لكننا جميعًا نعمل بجد ونبذل قصارى جهدنا لمنحنا أفضل فرصة ممكنة للحصول على نتيجة إيجابية".

وأختتم:" مستوى التفاصيل والمعلومات المقدمة لنا مذهل ويساعدنا على الشعور بالاستعداد قبل كل مباراة".

