نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شاهد أول صور لـ عبد الله السعيد في تدريب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم ظهر اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ظهور عبدالله السعيد صانع ألعاب الأبيض، بعد التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

شاهد أول صور لـ عبد الله السعيد في تدريب الزمالك

ونشرت الحسابات الرسمية للقلعة البيضاء صورة عبدالله السعيد من مران الزمالك، رفقة محمود عبد الرازق شيكابالا، وعلقوا عليها: "عندما تجتمع الأساطير".



وكان نادي الزمالك قد أعلن بشكل رسمي، مساء أمس السبت، عن تعاقد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.



يأتي التعاقد مع عبد الله السعيد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.