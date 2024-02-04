كول بالمر يحطم رقم روبن التاريخي مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح كول بالمر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، من تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم الهولندي أرين روبن بقميص البلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالمر يحطم رقم روبن

وسجل بالمر هدف تشيلسي الأول أمام وولفرهامبتون في المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب “ستامفورد بريدج”، ليصل إلى الهدف رقم 10 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة البلوز.

أفادت شبكة "سكاي" بأن بالمر أصبح أصغر لاعب يسجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، حيث كان عمره 21 عامًا و274 يومًا، متفوقًا على الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة النجم الهولندي السابق أريين روبن، الذي سجل ذلك الإنجاز عندما كان عمره 21 عامًا و342 يومًا.