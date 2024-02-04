نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "محمود الزنفلي".. هل تعاقد الأهلي مع أفضل حارس مرمى في الدوري المصري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى نادي الداخلية محمود الزنفلي، وتمم التعاقد معه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وذلك عقب تلقي صدمة إصابة محمد الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وتأكد غيابه عن الملاعب ليصبح الزنفلي بديلا له.

وأعلن اليوم الأحد أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن نجاح تعاقده مع الزنفلي الحارس البديل لستة أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء وإنهاء كافة التفاصيل الإدارية والمالية للحارس.

أرقام محمود الزنفلي في الدوري المصري هذا الموسم مع فريقه

شارك محمود الزنفلي في المباريات هذا الموسم، ونجح في التصدي ل43 كرة، مقسمة على 26 تصدي، داخل منقطة الجزاء، و5 نظافة شباك، ليصبح أول حارس مرمى يسجل هذه الأرقام والأفضل في الدوري المصري.

وكلفت قيمة صفقة محمد الزنفلي للنادي الأهلي مليون ونصف المليون جنيها، ويستعد الحارس للمشاركة في تدريبات الأحمر تحت قيادة المدير الفني كولر، استعدادا للمواجهات القادمة.

