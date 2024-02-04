حقيقة انتقال مصطفي أشرف إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أنكر أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، الأنباء التي ربطت النادي بصرف مبالغ ضخمة لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأكد سالم في مقابلة مع قناة "ام بي سي مصر" أن هناك مبالغة في الأرقام المتداولة حول قيم الصفقات، مشيرًا إلى أن طريقة التفاوض تختلف عن الفترات السابقة.

حقيقة انتقال مصطفي اشرف إلى الزمالك

وأوضح سالم: "هناك اتفاقيات تتم بشكل أكثر احترافية مع الالتزام بدفع المقدم والأقساط، وهو ما جعل سوق الانتقالات الحالي يظهر بشكل مختلف للجماهير". وأشار إلى أن النادي أبرم اتفاقًا مع لاعب عبد الله السعيد، مؤكدًا أن الأرقام التي تم التعاقد بها ليست مبالغ فيها كما تردد.

وأضاف: "ستُعقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين لتقديم المدير الفني جوزيه جوميز والصفقات الجديدة، وسيتم الكشف تفاصيل الصفقات والتزاماتها". ورفض سالم الكشف راتب جوميز، مؤكدًا أنه "مناسب لنادي الزمالك والظروف الحالية".

وأشار إلى أن هناك شروطًا في عقد جوميز يجب أن يحققها الفريق، وإلا فإن النادي يحتفظ بحق فسخ العقد دون أي التزامات. وأكد أن حسين لبيب، الرئيس الحالي للنادي، لا يزال متواجدًا في قطر لأعمال خاصة وليس للعمل في مجال كرة القدم.

وختم حديثه بالقول: "رمضان صبحي سينضم للزمالك؟ حاليًا نغلق سوق الانتقالات الشتوية تمامًا، منتظرين الرد في صفقة مصطفى أشرف، إذا وصل رد من النادي الألماني سيكون معنا، إذا توقفت الصفقة سننهي تمامًا الصفقات".