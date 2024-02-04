نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيلة الفريق المشاركة في مباراتهم ضد آرسنال في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستبدأ المباراة في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات.

يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

تشكيلة ليفربول أمام آرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: جو جوميز - فان دايك - إبراهيما كوناتي - أرنولد.

الوسط: ماك أليستر - جونز - جرافينبيرخ.

الهجوم: جوتا - جاكبو - دياز.