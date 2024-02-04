نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل 147 هدفا مع 4 أندية.. أرقام محمود الزنفلي حارس عرين الأهلي الجديد (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأحد، التعاقد مع حارس المرمى محمود الزنفلي قادما من الداخلية لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، لتعويض إصابة محمد الشناوي.

وتعاقد الأهلي مع الزنفلي لتعويض غياب محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة مدوية مع منتخب مصر في لقاء الرأس الأخضر بكأس الأمم الإفريقية، إذ تقدر مدة غيابه بنحو ثلاثة أشهر.

وعبر موقع النادي الرسمي، قال الأهلي في بيان: "أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن تعاقد النادي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء".

وفي هذا التقرير، نستعرض أرقام محمود الزنفلي خلال مسيرته مع أبرز الأندية التي لعب بها، قبل الانتقال إلى الأهلي.

وعلى مدار مسيرته، نجح صاحب الـ31 عاما والذي سيكمل الـ32 في الثامن والعشرين من شهر أبريل 2024، في الحفاظ على نظافة شباكه في 29 مباراة، مع أربعة أندية، بينما استقبلت شباكه 147 هدفا، وهي البنك الأهلي والرجاء والاتحاد السكندري والداخلية، بينما تلقى عددا كبيرا من الأهداف.

لاعب الأهلي الجديد بدأ مسيرته في موسم 2013-2014 مع وادي دجلة ثم انتقل إلى المنيا، الذي كان حينها يلعب في الدوري الممتاز، وبعد عام مثل فريق طلائع الجيش، ثم لعب في موسم 2016-2017 في أسوان.

الزنفلي انتقل بعد ذلك في موسم 2017-2018 إلى الرجاء المطروحي قبل أن يلعب مع الاتحاد السكندري في موسم 2018-2019، ثم في بداية 2021 انتقل إلى البنك الأهلي الذي حتى أغسطس 2023، ليرحل إلى الداخلية، قبل العودة للبنك ليعوض رحيل أبوجبل للأهلي، لكن بعد تعطل الصفقة انتقل الزنقلي إلى صفوف نادي القرن.

9 كلين شيت مع الرجاء

لعب الزنفلي مع الرجاء، 22 مباراة واستقبل 31 هدفا، بينما حافظ على شباكه في 9 مواجهات.

22 لقاء و29 هدفا مع الاتحاد السكندري

مع زعيم الثغر، لعب الزنفلي 22 مباراة، وتلقت شباكه 29 هدفا بينما خرج بشباك نظيفة في 4 لقاءات.

ماذا فعل مع البنك الأهلي؟

ومع البنك الأهلي، خاض حارس الأهلي الجديد 55 مباراة واستقبلت شباكه 72 هدفا، بينما حافظ على شباكه نظيفة في 15 لقاء.

أرقامه مع الداخلية

ومع فريق الداخلية، لعب حتى الآن هذا الموسم 11 مباراة واستقبلت شباكه 15 هدفا، بينما استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مواجهات.