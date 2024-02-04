نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن التشكيلة التي ستخوض مباراة ضد ليفربول في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ المواجهة ستقام في ملعب الإمارات في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وسيدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور اللقاء.

تشكيلة آرسنال أمام ليفربول

تشكيل آرسنال يتضمن كاي هافيرتز في خط الهجوم مع بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي، في نظام لعب 4-3-3 تحت قيادة أرتيتا؛ وسيجلس محمد النني على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: زينتشينو، جابرييل ماجالايس، ويليام ساليبا، بن وايت.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جورجينيو، أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

الاحتياط: رامسديل، سيدريك، والتيرز، كيويور، محمد النني، سميث روي، نيلسون، تروسارد، نيكيتياه.