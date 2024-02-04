مانشستر يونايتد يضرب وست هام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز أمام نظيره وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز المركز السادس برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في اثنتي عشرة مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة تسع مباريات، فيما يحتل وست هام المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في ستة لقاءات وخسارة سبع مباريات.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

سجل راسموس هويلوند أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من كاسيميرو إلى زميله هويلوند الذي استقبلها بقدمه اليسرى وراوغ المدافع بنفس القدم ثم سدد كرة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف أليخاندرو جارناتشو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 49، بعد عرضية من برونو فيرنانديز إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها جارناتشو بصدره وراوغ المدافع بقدمه اليمنى ثم سدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز نفس اللاعب التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 85، بعد تمريرة من سكوت مكتوميناي إلى زميله جارناتشو الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس ألفونسي أريولا.

