انت الأن تتابع خبر أُنس جابر تدعم استضافة السعودية لبطولة دبليو تي ايه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت اللاعبة التونسية أُنس جابر، المصنّفة ثانية عالمياً سابقاً في التنس، عن دعمها المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة "دبليو تي ايه" الختامية للسيدات.



وقالت جابر، المصنّفة سادسة حالياً، أن الذين يعارضون احتمال هذه الاستضافة يجب أن "يطلعوا بشكلٍ أكبر" على اهتمام المملكة بالرياضة.



وأضافت جابر: "نحن بالطبع نرغب في الذهاب إلى السعودية، شخصياً، أريد الذهاب إلى هناك"، مضيفةً أن السعودية "مصدر إلهام، ليس للنساء فقط بل للرجال أيضاً".



وتابعت: "سأكون إحدى اللاعبات اللواتي يدعمن ذلك، ليس اللعب هناك فحسب بل الترويج أيضا".



وقالت "أعتقد أن الناس سيطلعون أكثر على ما يحدث في السعودية في حال إقامة البطولة هناك، كما أعتقد أنه من المهمّ عدم الاستماع لجانبٍ واحد فقط" .



ويأتي موقف أنس جابر الداعم للسعودية بعد تصريحات الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التي عبرت عن خيبة أملها من الانتقادات الأخيرة التي وجهتها أسطورتا التنس كريس إيفرت ومارتينا نافراتيلوفا، الأسبوع الماضي ودعوتهما رابطة المحترفات (دبليو تي ايه) للتراجع عن المحادثات حيال استضافة المملكة الخليجية للبطولة الختامية .