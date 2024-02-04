وولفرهامبتون يمطر شباك تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون فوزًا كبيرًا أمام تشيلسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما منذ قليل على أرضية ملعب " ستامفورد بريدج "، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي 2024/2023.

نتيجة مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون اليوم في البريمييرليج

افتتح اللاعب كولر بالمر التسجيل لصالح تشيلسي بالدقيقة التاسعة عشر من اللقاء، ثم سجل ماتيوس كونيا هدف التعادل لصالح وولفرهامبتون بالدقيقة 22.

ثم سجل ديساسي هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه "البلوز" في الدقيقة 43، قبل أن يحرز ماتيوس كونيا الهدف الثالث لصالح وولفرهامبتون بالدقيقة 63.

وأحرز كونيا الهدف الثالث لصالح الذئاب بالدقيقة 82 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يسجل تياجو سيلفا الهدف الثاني لصالح تشيلسي بالدقيقة 86.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 31 بالمركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 32 ليحتل المركز العاشر بترتيب البريميرليج.