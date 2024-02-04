نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبد الحميد: وكلاء اللاعبين سر فشل الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جمال عبد الحميد قائد منتخب مصر السابق أن وكلاء اللاعبين هم السر فى تراجع وفشل الكرة المصرية طوال السنوات الماضية.

ماذا قال جمال عبد الحميد؟

وقال جمال عبد الحميد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" للأسف السماسرة مثل ما أحب أن أقول، هم سر فشل الكرة المصرية، وللأسف اللاعبين واتحاد الكرة والأندية يسمعوا لهم ويجعلهم يتحكموا.

وأضاف:" السماسرة دائما هم سر الفشل فى الكرة المصرية وجميع العقود التي تراها غريية بسببهم وآخرها عقد روي فيتوريا والبنود الغريبة التي من خلالها سيحصد البرتغالي علي أرقام كبيرة ماليًا.

وتابع:" الكرة المصرية تحتاج للخبير الذي لديه الرؤية الصحيحة من أجل من أجل تصحيح مسار وأوضاع الكرة المصرية فى جميع البطولات ووقتها سنري أن المنتخب أفضل.