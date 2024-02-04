نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو مسلم: محمود الزنفلي لا يليق بـ الأهلي.. ويستشهد بصفقات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد أبو مسلم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تعاقد النادي الأهلي مع حارس المرمى محمود الزنفلي، قادما له من صفوف الداخلية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد صرف البنك الأهلي النظر عن التعاقد معه حاليا، لتعويض غياب حارس مرماه وقائده محمد الشناوي.

وقال أبو مسلم خلال استضافته في برنامج "90 دقيقة كورة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "مستغرب من تعاقد الأهلي مع الزنفلي لحراسة المرمى، واختيار غريب جدا لا يليق، وكان لا بد من أن يتعاقد الأهلي مع حارس مرمى أفضل من ذلك".

وأشار أحمد أبو مسلم: "مع احترامي للزنفلي ولكن النادي الأهلي كان يستحق أفضل من ذلك، الأهلي ينافس على عدد كبير من البطولات وليس الدوري فقط، وإذا كان يريد جلب حارس مرمى لسد الخانة، كان تعاقدا مع محمد أبو جبل من البداية وأغلق هذا الملف".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "الزمالك أبرم عددا كبيرا من الصفقات المميزة، وتعاقد مع لاعبين خبرات مثل عبد الله السعيد قائد بيراميدز، ويمتلك عقلية احترافية من الطراز الأول، وأعتقد أنه سينجح بالطبع مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة".

