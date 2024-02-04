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أحمد جودة - القاهرة - سجل الدولي المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، الهدف الثاني لصالح العميد، في شباك الفيصلي، خلال المباراة التي تجري بينهما حاليا ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الملك.

وجاء هدف حجازي بالدقيقة الثامنة والستون من عمر اللقاء، ليتقدم الفريق الاتحادي على الفيصلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

أحمد حجازي يسجل هدفا للاتحاد في شباك الفيصلي

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين، عبر شبكة قنوات سي سي اس الرياضية السعودية باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات البطولة لجمهور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمتلك تطبيق شاهد VIP حقوق بث وإذاعة كافة بطولات المملكة العربيةفي الوطن العربي وشمال إفريقيا، لذلك يمكن لمشجعي الفريقين مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفيصلي من خلاله لكن لا بد من الإشتراك في الباقة الرياضية المدفوعة مسبقا.

