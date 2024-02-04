انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو في الدوري الإسباني.. شوف مين المعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقام مساء اليوم الأحد الموافق الربع من فبراير 2024 ديربي مدريد بين فريق ريال مدريد بنظيره أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة العشرون من بطولة الدوري الإسباني في نسخته الجديد 2023-2024 على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو

ويدخل ريال مدريد ديربي مدريد في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني، حيث أنه تمكن من حصد 75 نقطة نتيجة خوض 22 جولة الماضية بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع شرة برصيد 47 نقطة حيث يسعي لاعبو المرينجي في الفوز بهذه المباراة والذهاب بعيداً بصدارة البطولة المحلية.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

تبدأ مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني