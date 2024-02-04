انت الأن تتابع خبر بتيشيرت منتخب الأردن.. الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها مع الأمير.

الأميرة رجوة تخطف الأنظار

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا عفوية جديدة للأميرة مع الأمير الحسين، خلال حضورهم مباراة المنتخب الأردني ضد طاجيكستان، خلال مباراة الربع نهائي بكأس آسيا، التي تمت على ملعب مدرجات استاد أحمد بن على، بمدينة الدوحة في دولة قطر.

و أظهرت الصور كل من الأميرة الحسين و تجلس بجانبه الأميرة رجوة، و عمة الأمير على بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم في دولة الأردن، و قد لأقت الصور إعجاب العديد من المتابعين و محبي الأميرين.

إطلالة الأميرة رجوة في مباراة منتخب الأردن

تألق رجوة بإطلاله سبورت بسيطة، حيث ارتدت تي شيرت المنتخب الأردني و بنطلون قماش واسع من اللون الرمادي، مما أبرز جمالها و رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياج بسيط و تركت خصلات شعرها المموج البني منسدلا على كتفيها، مما زادها جمالا.

واختارت بعض من الأكسسوارات و المجوهرات البسيطة للغاية، مع شنطة باللون الرمادي لحج م متوسط.

تأهل المنتخب الأردني للنصف نهائي