نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف أحمد حجازي الثاني في مباراة الاتحاد والفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز أحمد حجازي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي اتحاد جدة، الهدف الرابع لصالح العميد، في شباك الفيصلي، حلال المباراة التي تجري بينهما حاليا على أرضية ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

هدف احمد حجازي الثاني

وسجل أحمد حجازي الهدف الرابع لصالح اتحاد جدة بالدقيقة 81 من عمر اللقاء، عن طريق كرة رأسية رائعة سكنت أعلى شباك حارس الفيصلي، ليتقدم العميد بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشيء، في كأس الملك.

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين، عبر شبكة قنوات سي سي اس الرياضية السعودية باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات البطولة لجمهور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.