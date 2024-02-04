رحيل روي فيتوريا.. حصاد المدرب البرتغالي مع منتخب مصر (أرقام)

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أحمد جودة - القاهرة - خرج منتخب مصر لكرة القدم، في عهد روى فيتوريا، من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت في كوت ديفوار، بعدما ودعها على يد الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح.



يتساءل البعض ماذا قدم روي فيتوريا مع منتخب مصر منذ توليه المهام بعدما تسبب في وداع كأس أمم إفريقيا، على يد الكونغو الديمقراطية.



وارتبط اسم فيتوريا بمنتخب مصر في يوليو عام 2022، واعلن اتحاد الكرة تولية القيادة الفنية على أمل إعادة الانتصارات مرة أخرى بعدما نال الثقة من الجميع ولكن حطم الطموحات بعدما قاد منتخب مصر في 18 مباراة، مقسمة إلى 8 وديات و10 مباريات رسمية.



أرقام المنتخب مع روي فيتوريا

ونجح لاعبي المنتخب مع فيتوريا في الفوز في 12 مواجهة، كما حقق التعادل في 4 مباريات، وتلقى الخسارة في مواجهتين.



عدد اهداف المنتخب مع فيتوريا

واستطاع لاعبو المنتخب مع فيتوريا تسجيل 40 هدفا واهتزت شباكه بـ13 هدفا، من الخصم.



ولم ينجح روي فيتوريا في قيادة منتخب مصر بشكل صحيح، واثناء قيادته لبطولة كأس الأمم الأفريقية لم يحقق أى فوز، وخرج من البطولة وكسر أمال الشعب المصري.

