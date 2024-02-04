نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي يسجل هدفين ويقود الاتحاد للفوز على الفيصلي برباعية والتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك، بعد الفوز أمام الفيصلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، على أرضية ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

نتيجة وملخص أهداف مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في كأس الملك

افتتح اللاعب عبد الرازق حمدالله الهدف الأول لصالح فريقه اتحاد جدة بالدقيقة 45+5، عن طريق ركلة جزاء، ثم أحرز نكولو كانتي الهدف الثاني للعميد بالدقيقة 54.

وأحرز الدولي المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة ثنائية في شباك الفيصلي، بالدقائق 68،81 على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن تأهل كلا من الهلال، النصر والخليج وأكمل الاتحاد مقاعد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.