نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوداع.. كواليس اللحظات الأخيرة داخل اتحاد الكرة قبل إقالة روي فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف الفراعنة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ودع المنتخب الوطني بطولة كأس أمم إفريقيا.

مصر تودع بطولة كأس الأمم الإفريقية

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه روي فيتوريا، ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الستة عشر، عقب تلقى الهزيمة على يد نظيره المنتخب الكونغولي بركلات الترجيح بنتيجة 7-8.

كواليس اللحظات الأخيرة قبل إقالة فيتوريا

وعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اجتماعًا بمقر الجبلاية، من أجل حسم مصير فيتوريا، وتعيين مدير فني جديد، لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأبدى روي فيتوريا رفضه للاقتراحات التي قدمها أعضاء اتحاد الكرة بتقليل المبلغ وتمسك بالحصول على القيمة الكاملة للشرط الجزائي، وهو ما حدث بالفعل في نهاية الاجتماع، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي لتقسيط قيمة الشرط الجزائي، البالغة 600 ألف دولار، على مدى ثلاثة أشهر.

ورحل المدير الفني البرتغالي منصبه في تدريب منتخب مصر، بصحبة جهازه المعاون الكامل، الذي يضم كل من: أرنالدو تيكشيرا وأيمن عبد العزيز وسيرخيو بوتيليو ولويس ستيفس ووالتر دياز.