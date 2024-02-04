نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويأتي هذا القرار للإصلاح حال الكرة المصرية من حيث قطاع الناشئين والمنتخب الوطني الأول والأولمبي.

ويبدأ علاء نبيل مهمته خلال الساعات القادمة بمنصب مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تطوير الكرة المصرية.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقة عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح بركلات الترجيح.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.

