نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة روي فيتوريا.. 5 مدربين "متاحين" لتدريب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الاتحاد المصري لكرة القدم، حاليا عن بديل روي فيتوريا لتولي مهام المدير الفني لمنتخب مصر، ويسابق الزمن لاختيار البديل ومن يستحق القيادة بشكل صحيح.

واقترب روي فيتوريا من مغادرة منتخب مصر بعد النتائج السيئة التي قدمها خلال توليه المهام ومشاركته أيضا في وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 تتويجات بكأس الأمم، من دور الـ16، وخروجه على يد منتخب الكونغو الديموقراطية، ولم يحقق أي فوز.

وباتت العديد من الأسماء مرشحة على طاولة الاتحاد المصري لكرة القدم لتولي مهام المدير الفني خلفا لروي فيتوريا ومن أبرزهم، هيرفي رينارد الذي قاد منتخب السعودي لكأس العالم 2022 بقطر، وحاليا يتولى قيادة المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات.

كما تم ترشيح كارلوس كيروش، وسباستيان دي سابر، ووحيد خليلوزيتش، وايضا محمد يوسف بشكل كبير لتولي مهام المدير الفني لمنتخب مصر خلفا لفيتوريا.

وارتبط اسم فيتوريا بمنتخب مصر في يوليو عام 2022، واعلن اتحاد الكرة تولية القيادة الفنية على أمل إعادة الانتصارات مرة أخرى بعدما نال الثقة من الجميع ولكن حطم الطموحات بعدما قاد منتخب مصر في 18 مباراة، مقسمة إلى 8 وديات و10 مباريات رسمية.

أرقام المنتخب مع روي فيتوريا

ونجح لاعبي المنتخب مع فيتوريا في الفوز في 12 مواجهة، كما حقق التعادل في 4 مباريات، وتلقى الخسارة في مواجهتين.

عدد اهداف المنتخب مع فيتوريا

واستطاع لاعبو المنتخب مع فيتوريا تسجيل 40 هدفا واهتزت شباكه بـ13 هدفا، من الخصم.

ولم ينجح روي فيتوريا في قيادة منتخب مصر بشكل صحيح، واثناء قيادته لبطولة كأس الأمم الأفريقية لم يحقق أى فوز.