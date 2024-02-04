عاجل.. اتحاد الكرة يكشف هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - وجه مساء اليوم الأحد الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، بعدما فشل في قيادة الفراعنة وخروجهم على يد الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكشف الاتحاد المصري عبر بيانه الرسمي الذي أصدره لتوجيه الشكر لفيتوريا أن المدير الفني الجديد سيكون اجنبي وليس مصري وكشف كالتالي: "توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم".

اتحاد الكرة يكشف هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في بيان رسمي

وقرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

وجاءت القرارات كالتالي:

*الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية

*الموافقة علي تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

*توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

*الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

