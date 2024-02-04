نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله عن الفراعنة.. كشف حساب فيتوريا مع المنتخب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت قصة البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر، وذلك بعد صدمة وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها في كوت ديفوار.

وتولى البرتغالي قيادة منتخب مصر في يوليو 2022، وخاض فيهم 18 مباراة، منهم 10 لقاءات رسمية و8 ودية.

فيتوريا تألق في البدايات وصدمة النهاية

حقق روي فيتوريا الانتصار في 12 مباراة، أبرزها كان أمام منتخبات مالاوي- جيبوتي- سيراليون- إثيوبيا- تنزانيا- جنوب السودان.

تراوحت المباريات ما بين وديات أبرزها كان أمام تنزانيا وجنوب السودان وموزمبيق، بينما انتصر في تصفيات كأس العالم للقارة الافريقية أمام جيبوتي وسيراليون.

وحقق التعادل في 4 لقاءات جاء أبرزهم أمام منتخب الجزائر في معسكر المنتخب الذي أقيم في الإمارات، وأخيرا تلقى هزيمتين واحدة منهم أمام المنتخب التونسي.

وتمكن نجوم الفراعنة من تسجيل 40 هدفًا، وتلقت شباك المنتخب الوطني 13 هدفًا.

صدمة الوداع الافريقي

حقق المنتخب المصري مع البرتغالي نتائج مخيبة للامال بثلاث تعادلات بنتيجة 2-2 بعد تواجده في المجموعة الثانية بجانب غانا، موزمبيق، الرأس الأخضر.

وأخيرا، ودع البطولة أمام الكونغو الديمقراطية بمباراة ماراثونية حسمتها ركلات الترجيح لتكون كلمة النهاية للمدرب البرتغالي.