عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتلتيكو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، داني كارفخال، ناتشو هيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، توني كروس، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، جود بيلينجهام.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

