"رغم اكتساح الوطني مسيرة المنتخب".. اتحاد الكرة يرفع شعار لا للمدرب المصري ونعم للأجنبي

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أحمد جودة - القاهرة - رفع الاتحاد المصري لكرة القدم شعار "لا للمدرب المصري ونعم للأجنبي"، بعدما أثبت ذلك خلال البيان الرسمي الذي أصدره اليوم الأحد بقرار رحيل روي فيتوريا عن تدريب منتخب مصر بعد النتائج السلبية الذي حققها مع الفراعنة.

اتحاد الكرة يرفع شعار لا للمدرب المصري ونعم للأجنبي

أعلن الاتحاد المصري توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون وسوف يدرس السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين على طاولة الاتحاد وعرضها خلال الاجتماع القادم.

وبالرغم من أن المصري بوطنيته اكتسح الأجنبي وشلته إلا أن قرار الاتحاد لم يتغير بعدما أصبح المدرب الأجنبي عائق أمام الشعب المصري، ودخل دائرة المقارنة بينه وبين المدرب الوطني، وبدأ الجميع يتسأل أيهما أفضل الأجنبي أم المصري؟، وفاز الوطني باكتساح بعدما تجددت النتائح واثبتت تفوق الوطني على الأجنبي وتوالت النقاشات حول مستقبل المنتخب مع ما يقدمه كل مدرب من نتائج.

وبعدما فشل المدير الفني الأجنبي للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا وأخذ اللقب إلا أن تعالت أصوات الجماهير بتبديل الأجنبي بالمصري، بعد سوء حظ الفراعنة في المدربين الأجانب في قيادة المنتخب واغلبهم فشل في تحقيق الإنجازات.

ووضع المدرب الوطني بصمته فى الحصول على البطولات بشكل كبير، الا أن كان للاتحاد المصري رأي أخر وبدأ يبحث ما بين الأجانب لتولي مهام المدير الفني خلفا لروي فيتوريا.

وقرر الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.