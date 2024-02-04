نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة منذ 1989.. بوتشيتينو يقود تشيلسي لتكرار رقم مخزي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي هزيمة ثقيلة امام نظيره فريق وولفرهامبتون، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يبصم على رقم سلبي مع بوتشيتينو

ووفقا لما كشفته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فريق تشيلسي دخل في شباكه 4 أهداف في مباراتين متتاليتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة مدرب الفريق ماوريسيو بوتشيتينو.

حيث تلقى فريق تشيلسي كذلك، أربعة أهداف أمام نظيره ليفربول، في المباراة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-1

واكملت الشبكة، أن استقبال فريق تشيلسي 4 أهداف في مباراتين متتاليتين، لم يحدث منذ ديسمبر من عام 1989.

ترتيب تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق وولفرهامبتون إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد تشيلسي عند المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.