آرسنال يوقف قطار ليفربول ويحسم قمة الدوري الإنجليزي بثلاثية في غياب صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - حسم آرسنال قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه أمام ليفربول، بعد أن نجح في الفوز بثلاثية أهداف لهدف وحيد، في اللقاء المثير الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب “الإمارات” معقل الجانرز، لحساب منافسات الجولة الثالثة والعشرين.

نتيجة مباراة ليفربول وآرسنال

نجح بوكايو ساكا في هز الشباك أولًا لصالح آرسنال في الدقيقة الرابعة عشر من الشوط الأول، مما قاد الجانرز للتقدم في قمة المسابقة المحلية، ردَّ الفريق المضيف بالتعادل عن طريق جابرييل ماجالايش، الذي وقع هدفًا خطأ في مرماه بعد تسديدة من لويس دياز جناح الضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

عاد آرسنال ليتقدم من جديد بفضل هدف لجابرييل مارتينيلي، الذي استفاد من خطأ فادح بين فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، ليعيد الجانرز للمقدمة في الدقيقة السابعة والستين من المباراة، واستمرت المشاكل لفريق ليفربول عندما أضاف البديل لياندرو تروسارد هدفًا آخر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، ليؤكد تفوق آرسنال ويحسم اللقاء.

تشكيلة الفريقين في المباراة

تشكيل أرسنال: دفيد رايا - بن وايت - ساليبا - جابرييل - زينشينكو - مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - جورجينيو - جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز - بوكايو ساكا.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز - ريان جرافنبرخ - لويس دياز - كودي جاكبو - ديوجو جوتا.