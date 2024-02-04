الرياضة

الدوري الإسباني.. سيلتا فيجو يهزم أوساسونا بثلاثية نظيفة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإسباني.. سيلتا فيجو يهزم أوساسونا بثلاثية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز سيلتا فيجو على مضيفه أوساسونا 3-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

تقدم سيلتا فيجو عن طريق يورغن ستراند لارسن في الدقيقة 24، وأضاف لوكا دي لا توري الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقة واحدة.

الدوري الإسباني.. سيلتا فيجو يهزم أوساسونا بثلاثية نظيفة

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، سجل أناستافيوس دوفيكاس الهدف الثالث لسيلتا فيغو.

وبهذا الفوز رفع سيلتا رصيده إلى 20 نقطة في المركز 16، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز 12.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا