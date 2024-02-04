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أحمد جودة - القاهرة - فاز سيلتا فيجو على مضيفه أوساسونا 3-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

تقدم سيلتا فيجو عن طريق يورغن ستراند لارسن في الدقيقة 24، وأضاف لوكا دي لا توري الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقة واحدة.

الدوري الإسباني.. سيلتا فيجو يهزم أوساسونا بثلاثية نظيفة

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، سجل أناستافيوس دوفيكاس الهدف الثالث لسيلتا فيغو.

وبهذا الفوز رفع سيلتا رصيده إلى 20 نقطة في المركز 16، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز 12.